Manovra | P De Luca Pd ' taglio assegno unico è attacco alle famiglie'

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Dopo gli attacchi alla Cei che ha denunciato gli effetti drammatici dell'autonomia differenziata per il Mezzogiorno, adesso apprendiamo che il governo si prepara ad attaccare le, mettendo in discussione l'che è uno strumento fondamentale di welfare sociale. La pausa estiva non ha portato consiglio: la maggioranza continua con l'arroganza che l'ha contraddistinta finora e pur di far cassa attacca e penalizza i più fragili e chi ha più bisogno di sostegno". Così in una nota il capogruppo democratico nella commissione Affari europei della Camera, Piero De. "Se è questo il modo in cui immaginano di costruire la prossimae assicurare il rispetto dei nuovi parametri europei, ci troveranno sulle barricate. Sarà un autunno molto caldo.