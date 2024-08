Manovra | Faraone Iv ' altro che famiglia governo smonta assegno unico'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - “che attenzione alla, come ripete il mantra sovranista. Ilsi prepara are l'per i figli dimostrando, ancora una volta, di essere interessato solo a fare propaganda”. Lo afferma il presidente dei deputati di Italia Viva Davide. “L'è una misura che funziona, e che sta dando aiuti concreti a tanti nuclei familiari. Ma, per la destra, ha un difetto insormontabile: è stato varato dalDraghi. E così – aggiunge- anziché rafforzare i provvedimenti che già ci sono, mettendoci altre risorse, ecco che scatta la 'rimodulazione': si fa qualche modifica, ovviamente peggiorativa, e si cambia il nome, per far vedere che si sta facendo qualcosa. Una 'fine' strategia, già vista all'opera con l'affossamento della legge delega del Family act. Pianificazione? Zero.