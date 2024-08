Madonna di Trevignano il Consiglio di Stato dà torto alla veggente | nessuna attività di culto consentita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arriva daldilo stop definitivo per la presunta “” delladi, Gisella Cardia, e per i suoi adepti. Il massimo organo di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso contro la decisione del Comune di vietare ilcontroversa signora, già indagata per truffa e oggetto di molte perplessità e sempre ritenuta poco credibile dChiesa.