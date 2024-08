Made in Italy al Villaggio Italia di Tokyo focus organizzato dal ministero del Turismo e Enit

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) – L?aumento dei flussi turistici trae Giappone e la prospettiva di una loro ulteriore crescita sono stati ildel convegnodaldele dall’Enteno delSpA) in occasione della tappa giapponese del Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci e del, l’Esposizione Itinerante Pluriennale delle Eccellenzene che accompagna lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare nei principali porti dei cinque continenti. Durante l?evento presso la Conference Hall del, l’ha presentato ai rappresentanti dei maggiori operatori nipponici una rassegna di appuntamenti di rilievo in programma inquest?anno e il prossimo con untra l?altro sulle opportunità legate alculturale, dalle stagioni concertistiche ai festival musicali in tutto il Paese.