Luna Rossa oggi in America’s Cup a che ora e dove vedere le regate con New Zealand e Orient Express in TV

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 29 agosto 2024) Iniziano i Round Robin della Louis Vuitton Cup 2024 di America's Cup eè subito in acqua per due volte. La prima contro i detentori i carica di New, poi la sfida ai francesi di. Leiniziano alle 14:00, la diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi sia in TV sia in streaming è garantita da Mediaset sul Canale 20.