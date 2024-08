Lukaku si è presentato in buonissima condizione

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024)è sbarcato nella giornata di ieri in Italia: prima a Villa Stuart, poi al Parker’s Hotel di Napoli. Il comun denominatore è stata la folla. L’entusiasmo ha travolto ed emozionato il belga. Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla forma fisica di Romelu, nuovo attaccante del Napoli: “Rom si èin, almeno in borghese: a Londra ha lavorato sodo e nelle ultime due settimane ha seguito un regime alimentare ad hoc. Con una parentesi di digiuno intermittente: si è allenato e ha tenuto il peso sotto controllo. A dirla bene pare sia addirittura in una forma paragonabile a quella dei tempi dell’Inter. Un chilo in meno e non in più., insomma, dovrà solo accelerare per acquisire il ritmo partita”.