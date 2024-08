Louis Vuitton Cup 2024 risultati e classifica in vista dell’America’s Cup

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Giovedì 29 agosto inizia laCup. Entra nel vivo l’avvicinamento all’America’s Cup, con Emirates Team New Zealand che aspetta di conoscere il nome della sfidante. Si parte con un Round Robin al quale parteciperà anche il team Defender, ma idi New Zealand non saranno conteggiati ai fini della. Le migliori quattro si qualificheranno per la semifinale con la prima della classe che avrà il diritto di scegliere la propria sfidante in semifinale. Le finali dellaCup avranno luogo dal 26 settembre al 5 ottobre al meglio delle 13 regate. Il vincitore avrà il diritto di affrontare il Defender Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup, che si svolgerà dal 12 al 27 ottobre, al meglio delle 13 regate. Sportface.it vi offrirà ie laaggiornati in tempo reale dellaCup