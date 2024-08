Louis Vuitton Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi giovedì 29 agosto | programma orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Alle 14:00 di29, prenderà il via il Round Robin diCup, il torneo di selezione del Challenger di Emirates New Zealand per il Match di America’s Cup. Otto giorni di gare, nel corso dei quali i Team si sfideranno l’uno contro l’altro per due volte. Le migliori quattro (con l’eccezione proprio dei Kiwi, cheno fuori classifica) avanzeranno alle semifinali, con la prima della classe che potrà scegliere l’avversaria al penultimo atto (che si svolgerà al meglio delle 9 regate). Si partecon la sfida tra Orient Express e Alinghi Red Bull Racing. Quindi il match trae New Zealand (che però non avrà valore di punteggio). Poi il confronto tra Ineos Britannia e American Magic, prima della sfida del Team di Max Sirena contro Orient Express.