LIVE Vuelta a España tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita che può sparigliare le carte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della dodicesimadella2024, con partenza da Ourense Termal eda Estacion De Montana De Manzaneda: lafinale è pronta a rivoluzionare la classifica generale. Dopo due tappe che hanno visto arrivare la fuga e con poca battaglia tra i big,è probabilmente il giorno giusto per lo scontro tra coloro che vogliono vincere la2024. Unache non lascia un attimo di respiro al gruppo con continui saliscendi per praticamente per tutto il tracciato. Ci sarà anche il traguardo volante di Sas Penelas a 773 metri di quota, anche se l’attesa è tutta per ladi Estacion De Montana De Manzaneda a ben 1488 metri di altitudine. Laconclusiva sarà lunga ben 15.4 chilometri al 4.