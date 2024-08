LIVE Sinner-Michelsen 6-4 6-0 US Open 2024 in DIRETTA | arriva il bagel per l’americano

Leggi tutta la notizia su oasport

1-1 Servizio e rovescio incrociato di. 40-15 Ottimo recupero difensivo di, poi errore di. 30-15 In rete la risposta di diritto del. 15-15 Servizio vincente dell'italiano. 0-15trova un diritto in lungolinea che lascia fermo. 0-1 Lungo il rovescio diinterrompe l'emorragia di 8 game consecutivi incassati dall'italiano. A-40 Largo il passante di rovescio dell'italiano. 40-40alza la traiettoria eaffossa il diritto in rete. 40-30 Gratuito di rovescio per il n.49 del mondo. 40-15 Servizio, diritto e volée di. 30-15 Prima vincente al centro del. 15-15 In rete il rovescio di, che ora fatica a reggere lo scambio. 15-0 Fuori misura il diritto di. Terzo set,in battuta. 6-0 Seconda profondissima e battuta vincente.