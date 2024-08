LIVE Nuoto Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Italia ambiziosa con Gilli Barlaam Boggioni e Morelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLEDALLE 8.30 Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata di finali nel programma deldei Giochi Paralimpici. Si inizia a fare sul serio all’Arena La Defense dicon tanti azzurri che vogliono ben figurare dopo aver dominato la scena internazionale negli ultimi anni. Sono complessivamente 16 uomini e 12 donne (presenza record per l’delai Giochi) i componenti della squadra azzurra selezionati per l’occasione dal direttore tecnico della Nazionalena Riccardo Vernole e già oggi molti di loro sono in vasca. La prima giornata, infatti, vedrà l’assegnazione di 15 titoli con ben 11 azzurri in gara.