LIVE Musetti-Kecmanovic 3-6 6-4 6-4 2-6 2-3 US Open 2024 in DIRETTA | controbreak del serbo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FRITZ (2° MATCH DALL’1.00) 15-30 Disastro sotto rete del balcanico. 0-30 Altro gran punto del, che comanda da fondo a suon di dritti. 0-15 Si ferma sul nastro la smorzata di dritto dell’azzurro. 3-2 Game. Servizio e dritto a segno per il tennista di Belgrado. 40-15 Servizio vincente del balcanico. 30-15 Pasticcio con il rovescio in back del. 30-0 Servizio e smash a rimbalzo a segno per. 15-0 Palla corta in contropiede vincente del tennista di Belgrado. 2-2. Dritto inside in impressionante del balcanico. Tutto da rifare. 40-AD Palla del. Gran difesa del, che chiude poi con il dritto in avanzamento. 40-40 Prima vincente di Lorenzo ed ancora parità. 40-AD Palla del. Doppio fallo sanguinoso di