LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa debutta contro New Zealand ed Orient Express

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata dellaCup, torneo di selezione tra gli sfidanti per la 37ma America’s Cup. A Barcellona si comincia finalmente a fare sul serio, dopo le regate preliminari andate in scena la scorsa settimana, con lo svolgimento dei primi quattro match race della fase a gironi. Ricordiamo brevemente il format della Challenger Selection Series, che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team Newnella finale di Coppa America. I cinque sfidanti (Ineos Britannia,, American Magic, Alinghi e) si daranno battaglia in un doppio round robin di match race al quale prenderà parte anche la barca neozelandese, seppur fuori classifica.