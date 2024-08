LIVE Cocciaretto-Pavlyuchenkova US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurra in campo dopo Kokkinakis-Borges

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) 21:30 Siamo nel corso del terzo set del match che vede impegnato l'australianoed il portoghese. Lusitano avanti di due parziali. Al termine di questo incontro spazio a. Buonasera e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno degli UStra Elisabettae la russa Anastasia. Primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente dell'incontro che sfiderà al terzo turno una tra la polacca Swiatek e la giapponese Shibahara., ventitreenne anconetana, si presenta a questo appuntamentoaver superato agevolmente in due parziali l'ucraina Baindl. Numero 65 del ranking WTAin questa stagione ha trionfato nel ricco Challenger di Charleston, per poi issarsi fino alle semifinali del Challenger di San Louis Potosi.