L’intelligenza artificiale entra in classe | un’opportunità da non temere Un corso difende i genitori dai rischi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un nuovo studio rivela che moltisono preoccupati per l'impatto dell'intelligenzasull'apprendimento dei loro figli. Per affrontare queste paure, MyEdu lancia ungratuito per aiutare le famiglie a comprendere e sfruttare al meglio le potenzialità dell'AI in ambito scolastico. L'articoloinda non. Undai