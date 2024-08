Leverkusen-RB Lipsia sabato 31 agosto 2024 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 29 agosto 2024) Superato il turno di coppa senza troppi problemi ildi Xabi Alonso torna alla BayArena per affrontare in questo secondo turno di Bundesliga il RBdi Rose. Il werkself al momento è riuscito a fare percorso netto, ma con grande fatica e superando ai rigori lo Stoccarda in DFL Super Cup e il Borussia Monchengladbach in campionato. Dove non può più un gioco ormai noto agli InfoBetting: Scommesse Sportive e