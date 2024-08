L' eleganza senza tempo conquista tutti specialmente quando c' è da presentare un film sulla Divina Maria Callas

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 agosto 2024) Chi l’ha detto che bisogna per forza indossare abiti stravaganti per far colpo? Certo,si è Angelina Jolie, tra le star più attese della Mostra del cinema di Venezia 2024, diventa tutto più semplice. E, allora, è sufficiente un outfit decisamente minimalista per risaltare. In attesa di vederla sfilare sul red carpet per la presentazione di, il biopic sufirmato da Pablo Larraín, l’attrice sex symbol ha fatto già parlare di sé.