Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 29 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di292024 Ariete Le vostre opinioni sono piuttosto fluide. Attenzione ai litigi in famiglia, con parenti stretti, nel caso di burrasca allontanatevi in compagnia degli amici che sono da sempre la vostra salvezza. A parte questa Luna che diventa molto curiosa e chiacchierona nel segno del Cancro, indiscreta per l'amore, anche Venere assume l'aspetto di opposizione. Però si tratta della vostra settima casa, Bilancia, che rappresenta il matrimonio e il vostro nido d'amore presente e futuro. Toro Buona partenza nel lavoro e nell'attività imprenditoriale.