La tragedia di Willy rivive in un cartone animato al Festival di Venezia

(Di giovedì 29 agosto 2024) “– Different is good”, questo è il titolo del nuovo cortometraggio di animazione che sarà presentato aldel cinema diquesto weekend all’Hotel Excelsior – Sala Tropicana 31 agosto ore 19. La storia è quella nota a tutti:Monteiro Duarte aveva 21 anni, faceva il cuoco e difese un amico aggredito dai bulli. Per questo, il 6 settembre del 2020 è stato ucciso a Colleferro (Roma) vittima di un pestaggio razzista,era originario di Capo Verde, isola al largo dell’Africa. La brutalità dell’aggressione ha avuto un forte impatto sul opinione pubblica italiana, tanto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito alla memoria la Medaglia d’oro al valor civile.