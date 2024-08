La madre di Saman portata in carcere a Reggio Emilia a pochi chilometri dal marito Shabbar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Nazia Shaheen,diAbbas, da ieri pomeriggio si trova neldi. Era arrivata in Italia lo scorso 22 agosto: estradata dal Pakistan era infatti atterrata a Fiumicino etemporaneamente neldi Rebibbia. Per lei in autunno ci sarà il processo di appello, in quanto in primo grado è stata condannata all'ergastolo, come ilAbbas. Lo zio di, Danish Hasnain, ha avuto una pena di 14 anni. È ritenuta responsabile da Procura e carabinieri reggiani dell'omicidio della figlia, assassinata a Novellara il primo maggio 2021. Si trova ora nella struttura reggiana di via Settembrini (chiamata "la Pulce") ada Modena, dove è invece detenuto ilAbbas, anche lui arrestato nel suo paese natale e poi estradato in Italia a maggio 2023.