La didattica incontra la tecnologia | tra nuove opportunità e responsabilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le scelte ministeriali parlano chiaro, indietro non si può tornare. D’altronde, lasi è fatta multimediale da quando il web ha preso a sostituire le enciclopedie. Poi internet è arrivato direttamente a scuola, dai primi telefonini utilizzati di nascosto in classe fino alle lavagne interattive (LIM). Tempi che corrono eche coinvolgono tutti gli attori sulla scena, dagli insegnanti agli studenti, passando per i genitori. Una transizione inesorabile che diventa una straordinariasolo quando tali compiti vengono assolti nel modo giusto. Ripensare il metodo didattico, accompagnare lo studente nell’approccio allaè un passo decisivo per portare ragazzi e ragazze – nel tempo – alla presa di coscienza del (personale) metodo migliore nel percorso di studi.