Kaos | irriverente originale e coinvolgente la serie Netflix ispirata alla mitologia greca è da non perdere

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arriva il 29 agosto sula nuova, scritta da Charlie Covell, creatore di The End of the F***ing World che propone al pubblico una storiaad alcuni dei grandi miti greci, portati ai giorni nostri e riscritti e intrecciati in un modo davvero sorprendente (e convincente)