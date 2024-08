Juventus la dirigenza vuole chiudere col botto il mercato | in corso una trattativa

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lapiazzare l’ultimo colpo in entrata prima della chiusura delle trattative estive: già avviati i contatti per l’esterno offensivo. Unda protagonista quello dellache, però, sembra non essere ancora concluso. I vertici della Vecchia Signora, difatti, hanno ancora un obiettivo in agenda: l’arrivo di un esterno per il reparto avanzato Questo articolo, lacolil: inunaè stato pubblicato prima Sportnews.eu.