Juventus che entusiasmo! Tutto esaurito all’Allianz Stadium per il match con la Roma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il successo dellain questo avvio di stagione sta generando un clima dipalpabile tra i tifosi unito a un calciomercato che ha soddisfatto le aspettative. I risultati si vedono dal botteghino: il club bianconero, infatti, ha annunciato il sold-out per la sfida di domenica sera contro la. “Nella grande sfida di domenica 1 settembre, laavrà ancora una volta il massimo del sostegno e del calore possibile. Sono infatti esauriti i biglietti per Juve-– fa sapere la società sul proprio sito ufficiale – ma se non avete acquistato il vostro tagliando continuate a monitorare la nostra sezione biglietteria per verificare eventuali nuove disponibilità di posti, messi a disposizione dagli abbonati che non potranno essere presenti alla partita.