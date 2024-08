Juve Chiesa e il messaggio di addio | Mai ricevuta offerta di rinnovo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Non ho chiesto un aumento, mi hanno detto che non facevo parte del progetto" Lantus non ha proposto un nuovo contratto e Federiconon ha chiesto un aumento. E' la versione che l'attaccante, ceduto dallaal Liverpool, propone oggi dal suo profilo Instagram nelcon cui chiude l'avventura torinese durata 4