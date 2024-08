Italia | al via Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 ago – (Xinhua) – L’attrice cinese Zhang Ziyi, membro della giuria dell’81ma edizione delladidi, posa per delle foto sul red carpet prima della cerimonia di apertura del festival a, in, ieri 28 agosto 2024. L’evento ha ha preso il via ieri qui sull’Isola del Lido, presentando 21 film in gara per il prestigioso premio Leone d’Oro. (Xin) Agenzia Xinhua