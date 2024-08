Istat | I giovani fanno sesso prima e snobbano i contraccettivi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tra iitaliani l’attività sessuale inizia sempre, e coinvolge un numero maggiore di partner. Il dato emerge dal rapporto“L’interruzione volontaria di gravidanza in un’ottica generazionale”, secondo cui il ricorso all’aborto è invece “in costante diminuzione”. Tra il 1980 e il 2022 è infatti calato del 68%, passando da 208mila a poco più di 65mila l’anno. Contestualmente però, secondo un nuovo rapporto dell’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Oms, tra le adolescenti italiane si rileva uno tra i tassi più bassi di uso della pillola: l’85% dichiara di non averla usatadell’ultimo rapporto sessuale. Gli ultimi dati del 2022 riportano che il 21,6 per cento dei ragazzi e il 18,4 per cento delle ragazze dichiara di avere avuto il primo rapporto sessuale completodei 16 anni.