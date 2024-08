Israele approva tregue temporanee per i vaccini a Gaza La Cisgiordania è in fiamme Hamas | ' Riprendiamo gli attacchi suicidi'

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 29 agosto 2024) L'operazione era nell'aria da settimane. A mettere fretta ai vertici della sicurezza israeliana è stato il fallito attentato a Tel Aviv del 18 agosto, andato a vuoto per il malfunzionamento del detonatore che avrebbe dovuto far esplodere il sofisticato ordigno di otto chili in una sinagoga a sud della città, all'ora della preghiera. Il terrorista rimasto ucciso nella deflagrazione era Jaafar Mona,