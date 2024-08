Incidente in un cantiere edile nel Salernitano ferito sessantenne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 60enne è ricoverato nell’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno per le gravi ferite riportate in unsul lavoro verificatosi questa mattina a Casalbuono, in provincia di Salerno. L’uomo, originario del Cilento, era in unattivato per la ristrutturazione di un ponte sulla SS19, quando – per cause in corso di accertamento – è caduto dal tetto di un container sbattendo violentemente a terra dopo un volo di circa tre metri. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato con l’eliambulanza presso l’ospedale. Le indagini sull’infortunio sono condotte dai carabinieri. L'articoloin unnelproviene da Anteprima24.it.