Incidente in A1 scontro auto-camion Lunghe code e disagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Montepulciano (Siena), 29 agosto 2024 –in A1 nel tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana per unaccaduto intorno alle 15,50 che ha visto coinvolti un’e un. I vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti lungo l’strada in direzione Firenze. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario ed estratto i feriti delle vetture. Dopodiché sono stati presi in carico dai sanitari del 118. Per consentire il deflusso del traffico è stata lasciata aperta la corsi di sorpasso, ma si sono comunque formatedi diversi chilometri.