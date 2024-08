Incidente a Tavernerio scontro tra due auto | traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Como, 29 agosto 2204 –, questa mattina poco prima delle 8.30, in via Verdi (SP37) a, nel Comasco. A scontrarsi frontalmente duemobili con a bordo un 48enne eun 54enne, ma nessuno dei due è rimasto ferito. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno gestito il. L'ha infatti causato qualche disagio alla circolazione stradale.