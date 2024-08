In Europa il mercato dell' auto è quasi fermo +04% a luglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ileuropeo ènel mese di: le immatricolazioni in Unione Europea, Efta e Regno Unito - secondo i dati'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.025.290 vetture, pari allo 0,4% in piùo stesso mese del 2023. Nei primi 7 mesi del 2024 sono state vendute 7.906.191, il 3,9% in più'analogo periodo'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha immatricolato ain Unione Europe 152.830, il 4,8% in menoo stesso mese del 2023. La quota diè scesa dal 15,7% al 14,9%. Nei primi sette mesi'anno le immatricolazioni del gruppo sono 1.298.102, in caloo 0,5% sull'analogo periodo del 2023. La quota diè pari al 16,4% contro il 17,1% di un anno fa.