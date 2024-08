In centinaia per salutare Filippo Morini morto a 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024)di persone di tutte le età ieri pomeriggio si sono riunite nella chiesa di Pieve del Tho a Brisighella perun’ultima volta. I funerali del 15enne, deceduto venerdì scorso in un incidente stradale in via Rio Chiè nel quale la moto condotta dal ragazzo si è scontrata frontalmente con un’auto, è stata celebrata dal parroco don Marco Ferrini e si è svolta nella commozione e nel silenzio generali, intervallati solo dai canti dei tanti ragazzi presenti. Moltissimi infatti i giovani: dai compagni di scuola, che con il 15enne condividevano il percorso di studi all’Itip Bucci di Faenza, ai compagni del Brisighella Calcio, oltre ad altre decine di ragazzi che lo conoscevano e lo stimavano, tra cui coloro che con lui avevano partecipato ai centri ricreativi estivi e al catechismo. Anche la comunità di Fognano era presente in numero tutt’altro che esiguo.