Il Tesoro assegna 775 miliardi di Btp rendimenti in calo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilhato in asta 4,5di euro di Btp a 5 anni con un rendimento indi 10 punti base al 3,08%, 3,25di euro di Btp a 10 anni con rendimento indi 8 punti base a 3,68%, e 1,5di euro di CCTeu a 8 anni con un rendimento in aumento di 5 punti base a 4,94%. Per tutti e tre i prodotti la domanda ha superato l'offerta: per i Btp a 5 anni l'offerta era 4,5e la richiesta è stata di 6,6, per quelli a 10 anni l'offerta era di 3,25e la richiesta di 5,27, per i CCTeu l'offerta era di 1,5e la domanda di 2,87.