Il Settembre della Proloco Musica e risate

(Di giovedì 29 agosto 2024) Per il programma ‘di Cento’, organizzato dallacittà del Guercino, stasera al Red Special, a fiancoPandurera, ci sarà l’esibizione di danzascuola Asd Il Mondo del Ballo e, a seguire, il divertentisimo spettacolo di Duilio Pizzocchi, anche quest’anno a Cento. Con il comico in scena sarannoassicurate. Ilprosegue domani con ‘Cento canta Battisti’, l’omaggio di tanti cantanticittà, riuniti sullo stesso palco per omaggiare il grande cantautore (nella foto). Entrambe le sere, dalle 19, è possibile anche cenare al tavolo con gnocchini, salsiccia alla griglia e patatine preparati al momento dai volontari