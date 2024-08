Il racconto del McTominay day Il giocatore scozzese oggi a Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024), accoglienza pazzesca! In centinaia urlano il suo nome A dir poco pazzesca l’accoglienza a Capodichino per l’arrivo di Scott. Centinaia di tifosi all’interno e all’esterno dell’aeroporto hanno atteso l’arrivo del centrocampista, invaso dall’affetto e dal calore incredibile dei tifosi. Il suo aereo è atterrato verso le 12.25. Comincial’avventura italiana dell’ormai ex centrocampista del Manchester United pronto ad unirsi al gruppo di Conte. Affare da 30 milioni e 10% sulla futura rivendita al club inglese.sosterràle visite mediche prima della firma sul contratto e l’annuncio. Sabato dovrebbe essere già in panchina per la sfida contro il Parma in programma al Maradona alle 20.45 per la terza giornata di campionato.