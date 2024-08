Il Partito Gay vuole confluire dentro i Cinquestelle | la rivolta degli elettori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Da Movimento 5 Stelle a Movimento 5 Arcobaleni è un attimo. La fase costituente del nuovo M5s ha un obiettivo chiaro: trasformare la fu creatura di Beppe Grillo nelsu misura di Giuseppe Conte. E per farlo, quale stratagemma migliore se non partire dalle buone vecchie consultazioni online? La fase congressuale dei grillini è già formalmente iniziata sul sito pentastellato, dove chiunque può sottoporre agli iscritti «bisogni, obiettivi strategici e cambiamenti organizzativi» che saranno poi dibattuti nelle fasi successive. Ogni proposta potrà essere presentata in forma anonima e commentata altrettanto anonimamente per testare il sentiment della base del Movimento.