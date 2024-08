Il mondo ai piedi di Nvidia | la crescita-record della regina dei chip per l’Ia

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di giovedì 29 agosto 2024) Rare volte è successo che l’intero mercato finanziario mondiale trattenesse il fiato per aspettare i risultati di una singola azienda come è successo per l’attesa delle trimestrali dipubblicate il 28 agosto. I dati sono arrivati e, una volta di più, l’azienda più strategicafase attuale dell’economia globale, produttrice deie delle Ilaidi: ladeiperInsideOver.