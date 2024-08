IL GRUPPO ADECCO PROPORRÀ MARTINE FERLAND PER L' ELEZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELLA RIUNIONE GENERALE ANNUALE 2025

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) - ZURIGO, 29 agosto 2024 /PRNewswire/Ilannuncia che, già Ceo e Presidente di Mercer, una società internazionale di servizi finanziari e per le risorse umane, sarà proposta per essere eletta aldinelprossimaordinaria. Commenta Jean-Christophe Deslarzes, Presidente deldidel: "Siamo molto lieti di proporrecome nuovo membro deldi. Nelsua carrierasi è affermata ben presto come un leader globale nei settori dei servizi professionali e delle risorse umane ed è un'esperta molto ricercata in queste aree. Grazie alla sua lunga esperienza nel settore in cui operiamo, rafforzerà ulteriormente la competenza strategica e operativa deldi".