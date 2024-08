Il caldo non lascia scampo neanche a settembre | temperature molto sopra media

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo il cedimento nei primi giorni della settimana, l'alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo alimentata dalla risalita di aria calda dal nord Africa, portando condizioni meteo via via più stabili in Italia. Ancora qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne del Centro-Sud e sui rilievi del Nord, ma il bel tempo sta prendendo ilvvento su tutta la Penisola. Anche lesono attese in aumento,ttutto al Centro-Nord, con valorilaanche di 6-8 gradi. Con l'arrivo della prima settimana die l'inizio dell'autunno meteorologico, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano prevedono un progressivo cedimento dell'alta pressione con infiltrazioni di aria più umida di natura atlantica, che potrebbe portare a un aumento delle piogge e dei temporali.