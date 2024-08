Il Bayesian svela il doppiopesismo dei giudici

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il capitano dello yacht, indagato per la morte di sette persone, resta libero. Per i magistrati non c’è pericolo di fuga nonostante sia neozelandese e viva in Spagna. Mentre Giovanni Toti, per un’inchiesta sui fondi elettorali, è finito agli arresti finché non si è dimesso.