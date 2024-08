Idf uccisi cinque terroristi palestinesi in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) L'esercito israeliano afferma di aver "eliminato" 5 combattentinel secondo giorno della vasta "operazione antiterrorismo" in. Lo riferisce Times of Israel. Secondo un comunicato congiunto dell'Idf, Shin Bet e della Polizia di frontiera, le forze israeliane hanno ucciso 5 uomini armatiche si nascondevano in una moschea a Tulkarem, in, tra cui Muhammad Jaber, noto come Abu Shajaa, che le organizzazioni di sicurezza israeliane accusano di aver pianificato molti attacchici, tra cui una sparatoria a giugno in cui un israeliano è rimasto ucciso. Il comunicato afferma che le truppe hanno avuto uno scontro a fuoco con iprima di ucciderli. Mentre un altro militante è stato arrestato.