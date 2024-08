I giudici tolgono il figlio ai genitori che non vogliono il cambio di sesso

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 29 agosto 2024) Due coppie (una in Svizzera, l’altra negli Usa) si son viste portar via i loro ragazzi, minorenni, perché si sono ribellate al trattamento per la transizione di genere imposto dagli ospedali. Con l’avallo dei gruppi pro Lgbt.