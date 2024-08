Heinz e la Carbonara in scatola | innovazione o insulto alla cucina italiana?

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 29 agosto 2024) Per chi storce il naso all'idea di aggiungere la panna, la lista degli ingredienti dellain lattinapotrebbe essere motivo di ulteriore sconcerto. Oltrepancetta, infatti, la ricetta prevede amido di mais, latte scremato in polvere, formaggio in polvere, zucchero, aroma di aglio, estratto di cipolla e prezzemolo essiccato L'articoloe lain? proviene da Il Difforme.