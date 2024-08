Harris | un repubblicano nel mio governo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 22.30 In una intervista alla Cnn, Kamalaha detto che, in caso di elezione, nominerebbe unper il suo gabinetto, ammettendo di non avere ancora un nome in testa. "Ho trascorso la mia carriera invitando alla diversità di opinioni. Penso che sia importante avere persone al tavolo quando vengono prese alcune delle decisioni più importanti che hanno esperienze diverse. E penso che sarebbe un vantaggio per il pubblico americano", ha spiegato la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti.