Gran Premio di Monza 2024 | Ferrari punta alla vittoria nel Tempio della Velocità

Leggi tutta la notizia su mondouomo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ild’Italiaè alle porte, e l’Autodromo Nazionale disi prepara a ospitare un evento che si preannuncia carico di tensione, aspettative e, soprattutto, speranze per la Scuderia. I tifosiRossa si riverseranno in massa al circuito per sostenere la squadra di Maranello nella loro gara di casa, mentre

dinel. MondoUomo.it.