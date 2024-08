Giacomo Bettarini il figlio della Ventura debutta in tv | dove lo vedremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 agosto 2024) Da lunedì 9 settembre torneranno in onda molti programmi di Rai Due, tra i quali anche Bella Ma. Per questa edizione Pierluigi Diaco ha preparato diverse novità, come l’ingresso di Nancy Brilli, con una rubrica dedicata al mondo delle fiabe (non è uno scherzo). Nel cast fissotrasmissione di Rai Due ci sarà anche un volto più o meno noto, ildi una delle reginetelevisione. Diaco ha arruolato, secondogenito di Stefano e di Simona