Genova la prefettura blinda il centro storico per fermare la violenza camionette della polizia e presidio medico

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pattuglie di pronto impiego adei punti più nevralgici deldi. Davanti ai vicolicittà vecchia ci saranno le, che stazioneranno nei dintorni di Caricamento in modo da intervenire subito in caso di problemi per l’ordine pubblico. E poi un