Gatteo Calling c’è Vera Gheno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Stasera, alle 21.15, nell’Arena del Castello Malatestiano di, ultimo appuntamento di "2024". Protagonista(nella foto) con "Le porte della percezione - Antologia personale di musica stupefacente". Dice Stefania Bolognesi, assessora alla cultura: ", rassegna ideata da Emiliano Visconti in collaborazione con il Comune, ci ha raccontato storie intorno e dentro la storia delle grandi icone del rock, del pop e di tutto quello ha fatto sognare e ballare milioni di persone, in un intreccio di parole e musica ed è riuscita a incantare il pubblico. In questi giorni usciranno sulle maggiori piattaforme di streaming le prime puntate del podcast: 16 puntate tra quelle registrate atra il 2020 e il 2024". Ha aggiunto il sindaco Roberto Pari: "Anche quest’anno il bilancio è nettamente positivo".