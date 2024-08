Furti fermato 30enne con pistola a salve coltelli e bastone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn questi giorni è proseguito il robusto servizio straordinario che ha visto in campo decine di Carabinieri (sia in divisa che in borghese) della Compagnia di Solofra, soprattutto nei comuni di Montoro, Solofra e nel serinese. I numerosi posti di controllo (anche a doppio senso di marcia) hanno permesso di identificare gli occupanti di oltre 200 veicoli, molti dei quali, avendo destato sospetto per il loro comportamento, sono stati sottoposti ad immediata perquisizione. Svariati gli automobilisti sanzionati per gravi violazioni al Codice della Strada, con contestuale fermo amministrativo del veicolo. Nel corso di tali servizi, undi Solofra, all’esito di perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso in possesso di unapriva di tappo rosso, duea scatto e un